«الشباب والرياضة» تطلق سلسلة ندوات تعريفية عن حاضنة أعمال التكنولوجيا

أطلقت وزارة زارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سلسلة من الندوات التعريفية عن حاضنة أعمال التكنولوجيا الرياضية (MOYS) الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، التي تساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينه نصر.

ثورة تكنولوجية رياضية في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، حيث أنها مفهوم جديد نأمل أن يحدث ثورة تكنولوجية رياضية في مصر، والتي تساهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن هذه الندوات شملت ندوة تعريفية عن التكنولوجيا الرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة وقد حاضر بها الدكتور عمر وكوك - الأستاذ بكلية تربية رياضية والمدير التنفيذي للمنصة الوطنية للشباب (كياني) وعضو مجلس إدارة مراكز شباب مصر، والدكتور أسامة غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، حيث تم استعراض عدد من المفاهيم مثل ريادة الأعمال وأهمية التكنولوجيا وريادة الأعمال الرياضية ودور التكنولوجيا في المجال الرياضي، وأهميته بالاقتصاد المصري.

تنفيذ سلسلة من الندوات بعدد من المحافظات

وبالتوازي تم تنفيذ سلسلة من الندوات بعدد من المحافظات بواسطة أخصائي تطوير الأعمال لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، وتعريف الشباب على خدمات حاضنة الأعمال (MOYS)، حيث لاقت الندوات إقبالا واسع من الشباب الذى يهدف للتعرف على الحاضنة.