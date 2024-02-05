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«شباب القليوبية» تنظم ندوة عن أهمية استخدام التكنولوجيا في الرياضة

كتب:

حسن صالح
04:02 م | الإثنين 05 فبراير 2024
فعاليات شباب القليوبية

فعاليات شباب القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ممثلة في إدارة الشباب، ندوة تعريفية بحاضنات التكنولوجية الرياضية بقاعة المؤتمرات في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور  100 مشارك من خريجي كلية التربية الرياضية والهندسة. 

اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتمكين الشباب

تضمنت الندوة، التعرف على العديد الأفكار والمشروعات التي تخص الرياضة وتعتمد كليًا علي التكنولوجيا، وذلك في إطار اهتمام الوزارة، بتمكين الشباب ونشر الوعي بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الجديدة واستخداماتها في العديد من المجالات. 

تثقيف الشباب وتمكينهم

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية تبني وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تثقيف الشباب وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنّ تمكين الشباب يأتي في إطار العمل على توفير البدائل الإيجابية التي تحتاجها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

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