أسعار مخفضة في 300 محل.. تفاصيل انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024

انطلقت فعاليات الأوكازيون الشتوي 2024، بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري متنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية وغيرها، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، حيث تفتح المحال المشاركة أبوابها للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتهدف وزارة التموين المنظمة للأوكازيون إلى تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق، وخلق حالة من الرواج التجاري، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

أبرز المعلومات عن الأوكازيون الشتوي 2024

ووفق تقرير لوزارة التموين، نرصد أبرز المعلومات عن الأوكازيون الشتوي 2024، وهي:

- المحال تتنوع ما بين الملابس والأحذية والشنط

- يشتمل الأوكازيون الشتوي 2024 على محال للأدوات المنزلية

- من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون من 3500 إلى 4000 محال تجاري متنوع

- سهلت وزارة التموين إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون

- المديريات وإدارات الرقابة تشن بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية

- شن حملات لمتابعة جودة السلع والمنتجات المعروضة

- تتابع وزارة التموين نسب التخفيضات بالمحال المشاركة

- من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركه في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر

- يستمر الأوكازيون لمدة شهر

- لكل محل أسبوعين

- إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية

- ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي

- الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجاري

- الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع