تخفيضات تصل إلى 70%.. انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي على الملابس والأحذية

كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، انطلاق موسم التخفيضات الشتوية «الأوكازيون» في المحال والمتاجر على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدة أن التخفيضات تصل إلى 70% على الملابس والأحذية.

استغلال فرصة التخفيضات وشراء احتياجاتهم من الملابس

وطالبت عضو مجلس شعبة الملابس المواطنين باستغلال فرصة هذه التخفيضات وشراء كل احتياجاتهم من الملابس، موضحة أنه في ظل وجود حالة من البرد القارس يعمل الأوكازيون على تخفيض الأسعار إلى ما يتعدى الـ70% خصم على الملابس الشتوية والأحذية، ما يسمح للمواطنين باستغلال فرصة التخفيض، وخصوصا أن الأوكازيون انطلقت فعاليته اليوم الاثنين 5-2-2024 ولمدة شهر كامل.

توافر بالمخزون المحلي من الملابس

وتابعت هيكل، لـ«الوطن»، أن هناك توافرا بالمخزون المحلي، وبالتالي ذلك سيؤدي لانخفاض أسعار المشتريات لأكثر من 70% وتتراوح مدته من أسبوعين إلى شهر كامل ويمكن مد فترة الأوكازيون أو تثبيته إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وتتناقش شعبة الملابس الجاهزة مع لجنة المعارض الإمكانية لعمل معارض قبل حلول عيد الفطر.

وأكدت هيكل أن في هذا الموسم سيشهد مشاركات كثيرة من التجار والمحال مقارنة بالعام الماضي، وأن هناك تعاقدات تمت بين المصانع والمحال التجارية نتيجة لتوافر المخزون المحلي من الملابس الجاهزة والأحذية.