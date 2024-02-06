استعدادات في «الشيوخ» لمناقشة ملف الصادرات والتكنولوجيا الزراعية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ شهدت خلال الأسبوع الحالي مناقشات عدة عن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، واستخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، والذي جرى إحالتهما إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

أهم القطاعات الإنتاجية

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الملفات لها أهمية كبيرة في قطاع الزراعة، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم بشكل عام، والبلاد بشكل خاص.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.

حجم الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، خاصة وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعى، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلي نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.