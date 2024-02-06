طقس الإسكندرية اليوم.. توقف الأمطار وارتفاع درجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية اليوم حالة من التحسن التدريجي بعد انتهاء المنخفض القطبي الذي ضرب المدينة عدة أيام، وتعرضت لأمطار غزيرة ثلجية، إلا أن الأمر أصبح مغايراً بدءاً من اليوم حيث تشهد المدينة الساحلية أجواء دافئة على كافة الأنحاء.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن طقس الإسكندرية يشهد تحسنًا كبيرا بعد أجواء ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين، حيث تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط تحسن خلال الفترة المقبلة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم استقرارًا فى الأحوال الجوية وارتفاعًا طفيف في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى 19 مئوية والصغرى 12 درجة مئوية ليزداد المعدل بمقدار درجتين عن أمس، وهو ما يتبعه زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

توقف أمطار الإسكندرية

وبدءا من البوم توقفت أمطار الإسكندرية عن السقوط ليبدأ طقس مستقر نسبيا مع توقعات بغياب الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ظواهر طقس الإسكندرية

وإن غابت الأمطار إلا أن طقس الإسكندرية يشهد عدد من الظواهر الجوية أبرزها الشبورة المائية صباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج الذي يعد معتدل ويصل إلى 1.75 متر.