اختيار «الرعاية الصحية» لترشيح المتنافسين على الفوز بجائزة فيركو للصحة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تمثيلها في ترشيح شخصيات مصرية وعربية ودولية في جائزة منظمة فيركو virchow Foundation للصحة العامة المرموقة.

الجائزة على غرار جائزة نوبل يتم ترشيح الفائزين من قِبل شخصيات بارزة كرؤساء الدول

وأكد «السبكي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تمثل هذه الخطوة إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية هذا التعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسات الدولية تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين، وبما يخدم التحسين والتطوير المستمرين للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سيتم تلقي طلبات الترشيح للجائزة من قبل الهيئة في موعد أقصاه 20 فبراير

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الجائزة تمنح للشخصيات التي ساهمت في تعزيز الصحة العامة والصحة الدولية من خلال الأبحاث والمبادرات التعاونية، وتتضمن تكريمًا مرموقًا ومبلغًا ماليًا قدره 500 ألف يورو للفائز، وتأسست جائزة فيركو في عام 2022 برعاية فخامة رئيس الجمهورية الألمانية الاتحادية، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل توزيع الجائزة في العاصمة الألمانية برلين في سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيسة البرلمان جمهورية المانيا الاتحادية، معالي السيدة الرئيسة باربل باس.

وأوضح الدكتور السبكي، أنه على غرار جائزة نوبل المرموقة يتم ترشيح الفائزين من قِبل شخصيات بارزة مثل رؤساء الدول وأمناء العموم للمنظمات الأممية وحاصلي جوائز نوبل أو فيركو أو رؤساء البرلمان، وتتولى لجنة رفيعة المستوى باختيار الفائز كل عام، لافتًا إلى إلى أن أي شخص يرغب في الحصول على ترشيح ودعم الهيئة العامة للرعاية الصحية يتم إرسال خطاب الترشيح للشخص نفسه أو عن عالم آخر على البريد الإلكتروني التالي: Intl.cooperation@gahc.gov.eg، غلي أن يتم إرسال خطاب الترشيح في موعد أقصاه 20 فبراير 2024، حتي يتثنى للجنة الداخلية بالهيئة من اختيار ابرز الشخصيات التي سيتم ترشيحها.