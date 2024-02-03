الكشف والعلاج بجنيه.. مستشفيات التأمين الصحي بالعريش خدمة متميزة بأسعار زهيدة

أكد الدكتور محمود راشد مدير فرع التأمين الصحي بشمال سيناء، أن رسم الكشف 1 جنيه بمستشفى التأمين الصحي بمدينة العريش، مضيفًا أنه يصرف العلاج من صيدلية التأمين، وجميع العلاجات متوفرة، كما يتم تحويل المريض الى المستشفيات الأخرى ومعامل التحاليل والأشعة، حسب الخدمة المطلوبة ونوعية المرض، وتتم العمليات في المستشفى المختص بالمجان.

التحويل لـ20 مستشفى

وأضاف مدير التأمين الصحي بمحافظة شمال سيناء لـ«الوطن»، أنه يتم تحويل المريض إلى أكثر من 20 مستشفى على مستوى الجمهورية، تم توقيع تنسيق معها، بحسب بروتوكولات وزارة الصحة، مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ولفت إلى أنه من أهم المستشفيات التي يتم التحويل لها لعمل العمليات الجراحية المهمة: مستشفيات شمال سيناء، والجلاء، ومستشفيات التأمين الصحي بجميع المحافظات، والرعاية الصحية والأمانة العامة والمراكز الطبية المتخصصة، والجامعات، والمعاهد الطبية.

من جانبه، قال ياسر عزت مدير إدارة نظم المعلومات بمستشفى التأمين الصحي بالعريش لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة بسيطة ولكنها مهمة جدا للحصول على الكشف والعلاج.

تجديد بطاقة التأمين الصحي مقابل 20 جنيها

وأضاف «عزت»، أن الأوراق عبارة عن خطاب موجه من جهة العمل، يكون جديدا بتاريخ الكشف، وبطاقة التأمين الصحي تكون جديدة وسارية، في حالة أنها منتهية، يتم تجديدها في الحال برسم 20 جنيها، يتم بعدها التقديم للكشف، ويتم تحويلك لجميع المستشفيات التي تختارها، والتي تكون متعاقدة مع التأمين.

وذكر مستشفى التأمين الصحي بشمال سيناء أن من ينطبق عليهم العلاج بالتأمين، الموظفين العاملين بالدولة، والمؤمن عليهم بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات، والمرأة المعيلة، والأرامل، وطلاب المدارس، والأطفال ما قبل سن المدارس، الصيادين والفلاحين، وبعض الفئات الأخرى.