 موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير.. 5.2 مليون أسرة مستفيدة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، موضحة أن عدد الأسر المستفيدة من المعاش 5.2 ملايين أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، حيث يقدم المعاش أو برنامج الدعم النقدي العديد من المميزات لمستحقيه مثل مجانية التعليم، والحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز، ويتقاضون بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة.

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، ووفق القيمة التي يتم بها الصرف شهرياً دون أي زيادة، ما أن لم تُصدر الحكومة أي قرارات جديدة مُتعلقة بزيادة المعاش في إطار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

فئات تكافل وكرامة

تعددت الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة سواء الحالية أو الجديدة التي يتم مناقشة موقفها حالياً في البرلمان، ومنها الأسرة مهجورة العائل، والشخص ذوو الإعاقة، والأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والمريض بمرض مُزمن، فضلاً عن المسن أو السمنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة.

كما تشتمل الفئات على اليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية لذوي الإعاقة من المستوى الثالث، والأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات، وذوو الإعاقة من المستوى الثاني، فضلاً عن النساء بلا عائل، والمريض بمرض مزمن شديد، والأسرة الفقيرة، وذوو الإعاقة من المستوى الأول، والمسن والأيتام.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن صرف معاش تكافل وكرامة من الآتي:

- ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

- مكاتب البريد.

- البنوك.