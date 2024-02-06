«التضامن»: 3 مليارات جنيه شهريا لمستحقي تكافل وكرامة.. وخطة لدعم مشروعاتهم

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تكلف الدولة 36 مليار جنيه سنويا و3 مليارات جنيه شهريا، وعدد الأسر المستفيدة تجاوز 5 ملايين أسرة، موضحا أنّ الوزارة تعمل على دعم المستحقين بأكثر من وسيلة، منها دعم المشروعات الصغيرة والإنتاجية الخاصة بهم.

أصحاب الدعم النقدي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان عنها، أنّ أصحاب الدعم النقدي يحتاجون إلى تسويق منتجاتهم دائما، وهو الأمر الذي تسهله الوزارة من خلال معرض ديارنا، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم صنايعية مصر والتراث الحرفي، والتمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأكدت القباج، حرص الوزارة على توفير مصادر إقراض آمن للمواطنين لدعم مشروعاتهم الإنتاجية، خاصة سكان القرى والمناطق البعيدة، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم، لافتة إلى أنّ معرض ديارنا يسهم في تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات لزيادة الإنتاجية.

قطاع التعاونيات الإنتاجية

وأشارت وزيرة التضامن، إلى وجود خطة طموحة لدعم علاقة وزارة التضامن الاجتماعي مع قطاع التعاونيات الإنتاجية ورجال وقطاع الأعمال، لإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات للحصول على فرصة لتسويق منتجاتهم وتدريبهم، موضحة أنّ الوزارة توفر إقراضا آمنا لإبطال ظاهرة الغُرم واستغلال سماسرة الإقراض للبسطاء، لافته إلى أنّ الإقراض الذي توفره الوزارة، آمن بمصروفات إدارية وفائدة بسيطة للغاية.