وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة شركات عدة دول في «معرض الدفاع العالمي»

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من أجنحة الشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي WDS 2024، المُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وزار الوزير جناحيّ هانوا وKDI الكوريتين الجنوبيتين، كما قام بتفقد جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وكذا جناح شركة رايثون الأمريكية، إضافةً إلى جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وجناح شركة إيدج الإماراتية، وتم لقاء ممثل شركة TBS البلغارية.

من ناحية أخرى، حرص الوزير محمد صلاح على تلبية دعوة الدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لزيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024، المتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول ومنها شركة ريبكون التركية.

وحرص الوزير خلال هذه الجولات التفقدية على استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزير محمد صلاح على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على منتجات الشركات التي تم زيارتها والمتخصصة في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية واستمع إلى شرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أبرز منتجاتها العسكرية، مشيداً بما شاهده من معروضات.

وأعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق لعقد شراكات استراتيجية مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن معرض الدفاع العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.