«الشباب» و«العمل الدولية» تنظمان دورات تدريبية للفتيات على المهن الحرفية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دورات تدريبية حرفية بمحافظة أسيوط بمركزي شباب «العزية، جحدم» للفتيات فقط ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

تدريب الفتيات على الحرف وخلق فرص عمل

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضرورة الاهتمام بالتدريبات الحرفية وتدريب الفتيات عليها، لأنها تمثل نقطه بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدام في ظل الازمة الاقتصادية.

تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا التدريب يخلق فرص عمل للفتيات اللاتي يتعلمن مهنة حرفية لتصبح مجال عملهن، مضيفا أن التدريبات تهدف إلى تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية وتعزيز قدراتهم لإيجاد فرص عمل، ومصدر للدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، بدأت منذ الأسبوع الجاري تنفيذ فعاليات مبادرة «نتشارك» لتدريب الفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، استهدفت من خلالها تعليم الفتيات على الحرف اليدوية.