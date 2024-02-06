يترقب طلاب المعاهد الأزهرية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، والتي ستكون خلال أيام قليلة، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وقال المصدر المسؤول بمنطقة الإسكندرية الأزهرية في تصريحات خاصة ل«الوطن» إن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية سيكون من اليوم الثلاثاء وبحد أقصى خلال نهاية الأسبوع الجاري.

انتهاء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الاول بل والانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات على أن تعلن في اقرب وقت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ويسهل معرفتها من قبل طلاب الأزهرية في الإسكندرية.

مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية تبين زيادة في نسبة النجاح عن 2023 والتي بلغت نسبة النجاح وقتها 71% من المتقدمين للامتحانات العام الماضي.