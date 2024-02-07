6 خطوات للتسجيل في بوابة الاستثمار الأجنبي.. التعامل بالدولار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خطوات التسجيل في بوابة الاستثمار الأجنبي، والتي كشف عنها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

5 معلومات عن بوابة الاستثمار الأجنبي

وأوضح المركز، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» أن بوابة الاستثمار الأجنبي تدعم الاستثمار وتيسر الإجراءات على المستثمرين، كما تتيح التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، والتعامل من خلالها بالدولار تحويلا من الخارج.

وأشار إلى أن البوابة تتيح للمستثمرين التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، وتشمل جميع الفرص الاستثمارية، موضا أنه يتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى رابط البوابة على الإنترنت (https://foreigninvest.newcities.gov.eg//)

- تسجيل حساب المستثمر.

- إدخال البيانات المطلوبة «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون».

- تصل المستثمر رسالة لتفعيل الحساب.

- تسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ورفع المستندات المطلوبة.

- بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب الاستعلام عن فرصة أو توفير فرصة استثمارية.

مواعيد وآلية التقديم على الفرص الاستثمارية

- تقديم الطلبات على البوابة مباشرة خلال الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر.

- من يوم 15 حتى 30 من كل شهر يتم استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة.

- الرد على الطلبات خلال الفترة من 8 إلى 14 من كل شهر بإتاحة القطعة من عدمه.

- بعد ذلك يتم التخصيص من مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة.