«الإسكان»: تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي كل جهات الوزارة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية والقطاعية لوزارة الإسكان، وتحديد الخطط التنفيذية للوزارة في الفترة المقبلة، ورفعها على منظومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.

استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات بقطاعات الوزارة المختلفة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن مجموعة العمل تهدف إلى قياس تنفيذ تلك الاستراتيجيات خلال الفترة السابقة، من خلال مجموعة من معايير الأداء، وتحديد أهم المعوقات والتحديات التي يجب إيجاد حلول لها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ومن خلال التقييم يمكن تحديد خارطة الطريق الخاصة بالوزارة في قطاعاتها المختلفة خلال الـ6 سنوات المقبلة، ومن ثم تحديد قائمة المشروعات والبرامج في الفترة المقبلة.

التوصية بإعداد قائمة المستهدفات في الاستراتيجيات المختلفة

وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعا موسعا لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزير الإسكان، موضحا أن هدف اللجنة، هو تجميع كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وعلى رأسها الخطط الاستراتيجية العمرانية 2052، واستراتيجية الإسكان في مصر، واستراتيجيات قطاع المرافق بشأن ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر، واستراتيجية المدن الخضراء، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إلى أنه تم خلال اجتماع مجموعة العمل، استعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ الاستراتيجيات المتنوعة بقطاعات الوزارة المختلفة، كما تمت التوصية بإعداد قائمة مستهدفات الاستراتيجيات المختلفة، وأهدافها القطاعية، ومعايير أداء تنفيذ تلك المشروعات.