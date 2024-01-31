محافظ قنا يبحث فرص استغلال مصنع السماد العضوي مع عدد من المستثمرين

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه بعض المستثمرين لبحث فرص الاستثمار، واستغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF، بمنطقة «هو» الصناعية بنجع حمادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.

المستثمرون في قنا

وقال محافظ قنا إن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بملف الاستثمار، والمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومي لتذليل أي عقبات، وتقديم كل أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام، ومن ثم تعمل المحافظة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها من خلال السعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يسهم ذلك بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم .

قطاع الصناعة

ومن جانبهم أشاد المستثمرين، بالتيسيرات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، كما أشادوا بحرص محافظ قنا، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث طلباتهم ومواجهة التحديات التي تعترض استثماراتهم.

يذكر أنَّ محافظة قنا طرحت مشروع استغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقة المصنع بنحو 30 طن في الساعة بـ2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.