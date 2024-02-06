إشادة بـ النائبة أمنية رجب.. و«النواب» يعلن خلو ثاني مقاعد لجنة الصحة

يعلن مجلس النواب خلو مقعد النائبة أمنية رجب عضو لجنة الصحة بالمجلس، والتي وافتها المنية أمس في حادث تصادم بالطريق الصحراوي، وذلك في جلساته البرلمانية المزمع انعقادها الأسبوع المقبل.

إخطار وفاة النائبة أمنية رجب

ومن المقرر أنَّ يتلو مجلس النواب في أولى جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل إخطار وزارة الداخلية لمجلس النواب بوفاة النائبة عن حزب مستقبل وطن.

وتصبح بذلك النائبة الراحل أمنية رجب حالة الوفاة الثانية في لجنة الصحة بمجلس النواب، إذ سبقها إلى دار الحق الدكتور خليفة رضوان عضو اللجنة نفسها، والذي وافته المنية في نهاية العام الماضي نتيجة تدهور حالته الصحية.

إسهامات الراحلة أمنية رجب في لجنة الصحة بالنواب

وأكّد النائب الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن» أنَّ النائبة الراحلة أمنية رجب صاحبة الـ64 عامًا كانت من الطاقات المهمة داخل لجنة الصحة بالمجلس، وعملت على متابعة ملف الطب الوقائي ليس داخل محافظة المنيا فقط ولكن على مستوى جميع المحافظات.

رئيس صحة النواب يتحدث عن دور النائبة أمنية رجب في الطب الوقائي

وقال رئيس لجنة الصحة: «افتقدنا طبيبة رائعة وإنسانة مخلصة لوطنها وعضو برلماني مهم، وستذكر مضابط الجلسات البرلمانية إنها كانت مقررًا لتعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية».

مصير المقعد البرلماني للنائبة أمنية رجب

برحيل النائبة أمنية رجب يصبح المقعد النيابي شاغرًا، وهو المقعد الذي خاضت عليه الانتخابات في عام 2020 ضمن القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن عن محافظة المنيا.

ووفقًا لذلك سيتمّ العمل بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب والتي تنص على أنَّه «إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته».