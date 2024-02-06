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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصرع عامل في حادث تصادم بكرداسة 

كتب:

جيهان عبد العزيز 
12:34 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جثة - صورة تعبيرية

جثة - صورة تعبيرية

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه مصرع رمضان أحمد 38 سنة، عامل، أثناء عبوره محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، إذ اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها سائق، 31 سنة.

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