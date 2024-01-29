مصرع سائق وإصابة شخصين في حادث تصادم بأطفيح

لقي سائق مصرعه وأُصيب 2 آخرين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عبدالحليم الجيار رئيس المباحث، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق الزراعي بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق (30 عاما) مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسيارة نقل قيادة سائق (24 عاما) متوفى، وبصحبته التباع (18 عاما) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.