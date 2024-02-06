فيلم رحلة 404 لمنى زكي يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

حقق فيلم رحلة 404 في شباك تذاكر السينما، إيرادات مرتفعة، حيث احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

وحقق فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، على مدار نحو 11 يوم عرض بالسينما نحو 727 ألف جنيه أمس، ويتم عرضه حاليًا بعدد من الدول العربية، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم رحلة 404 من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول.