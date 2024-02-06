«التموين»: لا نتدخل في موعد انضمام التجار للأوكازيون أو نسب الخصومات

قال أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنّ الأوكازيون الشتوي 2024 شهد تنسيقًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية لاختيار المعرض المناسب للفعاليات، وجرى التوافق على يوم الإثنين 5 فبراير 2024.

الأنشطة المنخرطة في أوكازيون هذا العام الملابس والمنسوجات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر أنّ الأنشطة المنخرطة في أوكازيون هذا العام الملابس والمنسوجات، ثم المنتجات الجلدية مثل الأحذية والجلود والأحزمة والأدوات الكهربائية المنزلية والستائر والمفروشات والموكت.

نسب التخفيضات في هذا العام جرى تحديدها من قبل التجار

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، «نسب التخفيضات في هذا العام جرى تحديدها من قبل التجار، خاصة أنَّ الوزارة لا تتدخل في أمرين بالأوكازيون، أولا موعد دخول التاجر للأوكازيون، إذ يستمر الأوكازيون شهرا، كما أننا لا نتدخل في نسب الخصم، إذ يفرضها التاجر وفق رغبته المحضة، ولكنه يجب أن يلتزم ببعض المعايير والقوانين التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد».