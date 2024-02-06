طارق رضوان: الدورة المقبلة لمعرض الكتاب ستشهد زيادة في دور النشر وعدد الضيوف

قال الكاتب الصحفي طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ الدورة المقبلة لمعرض الكتاب ستشهد زيادة في عدد دور النشر،و عدد الضيوف من الخارج.

زيادة حالة التنوع في الثقافات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «سيجرى الإعلان عن الدولة ضيف الشرف في الدورة القادمة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونحاول زيادة حالة التنوع في الثقافات لأن العالم مفتوح على بعضه، وبالتالي يجب أن يقدم المعرض الخدمة التي تجعله مطلعا على جميع التيارات الثقافية في العالم».

معرض الكتاب جسر حضاري

وتابع: «معرض الكتاب جسر حضاري، ومصر هي أصل كل شيء، وأي دور نشر يتمنى التواجد في مصر، لأن الدولة المصرية أساس الثقافة على مستوى الكون، وأساس الحضارة والدولة».