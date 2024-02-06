رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

طارق رضوان: الدورة المقبلة لمعرض الكتاب ستشهد زيادة في دور النشر وعدد الضيوف

كتب:

نرمين عفيفي
01:12 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
معرض الكتاب

معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ الدورة المقبلة لمعرض الكتاب ستشهد زيادة في عدد دور النشر،و عدد الضيوف من الخارج.

زيادة حالة التنوع في الثقافات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «سيجرى الإعلان عن الدولة ضيف الشرف في الدورة القادمة وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونحاول زيادة حالة التنوع في الثقافات لأن العالم مفتوح على بعضه، وبالتالي يجب أن يقدم المعرض الخدمة التي تجعله مطلعا على جميع التيارات الثقافية في العالم».

معرض الكتاب جسر حضاري

وتابع: «معرض الكتاب جسر حضاري، ومصر هي أصل كل شيء، وأي دور نشر يتمنى التواجد في مصر، لأن الدولة المصرية أساس الثقافة على مستوى الكون، وأساس الحضارة والدولة».

اقرأ المزيد:

المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: جناحنا في معرض القاهرة للكتاب أصبح قبلة لكل المصريين

فعاليات اليوم الثاني عشر من معرض القاهرة للكتاب.. 4 ملايين زائر حتى الآن

«قصور الثقافة»: الوزارة تطرح كتبا في معرض القاهرة بـ جنيه واحد

في تاسع أيامه.. عدد رواد معرص الكتاب يقترب من 1.1 مليون زائر
بقلم نرمين عفيفي