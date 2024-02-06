محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق أبو حماد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق «أبو حماد / المسيد /الحلمية / بحطيط»، بمركز أبو حماد بطول 11.5 كيلومتر ومتوسط عرض 11 مترًا، وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، والذي يمثل محوراً مرورياً جديد يربط بين مدينتي أبو حماد وبلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويوفر الوقت والجهد على المسافرين.

الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق

وقدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من مدينة أبو حماد وصولاً لقرية بحطيط بطول 6 كيلومترات، بالإضافة إلى تغطية ترعة الـ6 عيون الموازية للطريق بطول 1100 متر وبتكلفة 12 مليون جنيه.

العمل بالمرحلة الثانية من الطريق

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءا من قرية بحطيط وصولاً لقرية الحلمية بطول 5.5 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترفيق ليتم وضع طبقات الأساس والتشريب والطبقة السطحية تمهيداً لأعمال الرصف النهائية وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطريق، ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.