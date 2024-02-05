تفاصيل تطوير منطقة زمزم القديمة في بورسعيد.. رصف طرق ومسطحات خضراء (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل، وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة.

رصف الطرق الداخلية

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وعمل بالوعات للأمطار، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

خطة زمنية لتطوير زمزم

ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية أولا بأول، مشددا على التنسيق بين كل المسؤولين عن التطوير.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف لعدد من الطرق الداخلية في مختلف الأحياء، خاصة التي كانت تعاني من الإهمال لفترات طويلة وذلك ضمن خطة المحافظة للتطوير في مختلف المجالات.