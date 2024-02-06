سفارة فلسطين بمصر: الثقافة لهما دور في تعريف العالم بالواقع الفلسطيني

ألقى ناجي الناجي، الأديب والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة الضوء على دور الثقافة والفنون في نشر الوعي بقضية فلسطين بمناسبة «يوم فلسطين» في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة.

القوى الناعمة أدت دورا في نشر الوعي وتعريف العالم بالواقع الفلسطيني

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن جميع أشكال الإعلام، بما في ذلك الإعلام الموازي العالمي، كانت دائمًا تنقل أطروحات مخالفة لحقيقة ما يجري في فلسطين، مشيرًا إلى أن القوى الناعمة أدت دورًا كبيرًا في نشر الوعي وتعريف العالم بالواقع الفلسطيني منذ سنوات عديدة.

دور الثقافة والفنون في نشر الوعي بالصراع

وأضاف المستشار الثقافي لسفارة فلسطين أن الثقافة والفنون يؤديان دورا استراتيجيا في نشر الوعي بالصراع، مشيرا إلى أن أول فيلم سينمائي عربي وثاني راديو عربي خرجا من فلسطين قبل النكبة، مؤكدًا أن فلسطين موطن للفنانين وستظل قادرة على إخراج مواهب وفنانين مبدعين.