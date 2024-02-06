«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ليلا: أجواء شديدة البرودة مع أمطار خفيفة ومتقطعة

مع بداية ساعات المساء يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم انحاء الجمهورية، إذ تختلف درجات الحرارة اختلافًا ملحوظًا بين ساعات النهار والليل، وفقًا لما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار ليلا على السواحل

كما أضافت هيئة الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار مساء اليوم وذلك على السواحل الشمالية الشرقية، وهي أمطار خفيفة ومتقطعة مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على وسط سيناء و جنوب الصعيد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط و وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كتل هوائية جافة

وأشارت إلى استمرار نشاط الكتل الهوائية الجافة القادمة من الصحراء الغربية تزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع بداية ساعة المساء، ويصبح طقس شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة الليلة

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي، وفقا لبيان هيئة الأرصاد.

أكتوبر 09

وادي النطرون 09

الإسماعيلية 09

العريش 09

رأس سدر 09

نخل 02

كاترين 1-

الطور 10

طابا 10

مطروح 10

السلوم 10

سيوة 05

الفيوم 08

بني سويف 07

المنيا 05

أسيوط 06

سوهاج 07

قنا 06

الأقصر 06

أسوان 09

الوادي الجديد 05

أبو سمبل 08