بشرى من هيئة الأرصاد.. تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

زفّت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين بشأن تحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام مقبلة، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية دافئة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

تحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ البلاد تشهد تحسنا في حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام، بسبب كتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وتكون الظاهرة الوحيدة المؤثرة في طقس الأيام المقبلة هي الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، وتراجع السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 7-2-2024

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 8-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 9-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.