هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم: أمطار ورياح وارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثر السحب الممطرة اليوم، متابعة أنّ طقس اليوم يشهد رياحا نشطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أنّ البلاد تشهد طقس غائم جزئيا ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومحافظة جنوب سيناء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 لـ22 درجة، في حين تتراوح الحرارة العظمي على جنوب البلاد وجنوب الصعيد بين 23 لـ24 درجة ويسود طقس دافئ نهارا.

حالة الطقس ليلا

وكشفت الأرصاد الجوية، عن اختلاف بين طقس النهار والليل بنحو 11 درجة مئوية، حيث يكون الطقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، لذا يجب عدم تخفيف الملابس على مدار اليوم، حيث ما زلنا في ذروة فصل الشتاء، رغم الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة.

ثلوج سانت كاترين

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة الصغرى وسط سيناء وخاصة على جبال البحر الأحمر وجبال سانت كاترين ما زالت 1 تحت الصفر، وتشهد تساقط للثلوج، كما تشهد المزروعات وسط سيناء تكون الصقيع ليلا.

أمطار ورياح

ولفت تقرير الأرصاد إلى تكاثر السحب الممطرة على المحافظات المطلة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة، وجنوب البلاد.