حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المحافظات، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بالتزامن مع انتهاء نوة الكرم، والمنخفض الجوي القطبي الذي ضرب المدن الساحلية خلال الفترة الماضية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تنحسر فرص سقوط الأمطار وتعتدل درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال الصباح الباكر وفي الليل على أغلب الأنحاء، كما تزداد كثافة الشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تشير توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الأحوال الجوية تكون مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، بينما تكون دافئة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتحوّل إلى شديدة البرودة ليلًا وأثناء الصباح الباكر في أغلب الأنحاء.

ويتكوّن الصقيع على المساحات المنزرعة في محافظات شمال الصعيد، والوادي الجديد، ومنطقة وسط سيناء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات الأمطار اليوم

وفيما يخص توقعات الأمطار اليوم، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

الشبورة على الطرق السريعة

كما تشهد الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية شبورة كثيفة خلال الصباح الباكر، وتحديدًا في الفترة بين 4 فجرا و9 صباحًا.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم، فإنّ درجة الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 8 و9 درجات مئوية، وتأتي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع زيادة كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق حتى يوم السبت المقبل، بينما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة بدءًا من الأحد.