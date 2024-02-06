بدء تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي بالإدارات التعليمية في الجيزة غدا

أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، وذلك بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة، بداية من غدٍ الأربعاء 7 فبراير، ولمدة أسبوعين.

خطوات تقديم التظلم للصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان خطوات تقديم التظلم للصفين الأول والثاني الثانوي بالإدارة التعليمية، وهي:

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 40 جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/ 6/ 2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك تعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.