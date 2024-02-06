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«الحرية المصري» يعد ورقة عمل حول استعدادات المرحلة الثانية للحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
02:09 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
النائب أحمد مهنى

النائب أحمد مهنى

أعلن النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن إعداد لورقة عمل تتضمن رؤية و مقترحات الحزب حول الوضع الاقتصادي وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.

المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وأوضح مهنى، في بيان له، أنَّ الحزب يدرس تقديم مقترحات يتضمن تنشيط الحياة الاقتصادية من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المناطق الصناعية التى تم تدشينها فى العصور السابقة وتحتاج لبعض الخدمات لتشغيلها مما يوفر فرص عمل كثيرة ويعود بالنفع للوطن فى عوامل أخرى.

كيفية الاستفادة من عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري

وأشار إلى أنَّه ورقة العمل تضمن كيفية الاستفادة من عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري، وكذلك فتح قنوات اتصال مما ينعش الحياة الاقتصادية في مصر، موضحا أن مصر وضعت البنية التحتية للاستثمار والاقتصاد مما يتطلب الاستفادة منها في الوقت الحالي والعبور من الأزمة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.