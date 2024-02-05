«الصحة» تحذر من الإسراف في تناول المسكنات: يؤدي لمضاعفات تصل للفشل الكلوي

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من الاستخدام الخاطئ والمتكرر لبعض أنواع المسكنات، دون الرجوع إلى الطبيب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لدينا عشوائية كبيرة في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية، والإسراف في كليهما يؤدي إلى مضاعفات صحية تصل إلى الفشل الكلوي».

تحذير من تناول المسكنات بدون الرجوع إلى الطبيب

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «على المواطنين ضرورة الرجوع إلى الطبيب قبل الحصول على أي مسكن، ومن المهم الابتعاد عن الوصفات التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، كما لا يجوز مشاركة المسكنات مع البعض في حال الشفاء».

شدد المتحدث الرسمي، على أن هذا الأمر شديد الخطورة، فالحالات المرضية تختلف من شخص إلى آخر وكذلك الجرعات، مشيرًا إلى أنه هناك فئات ممنوعة من الحصول على مسكنات بعينها، وعلى المواطنين ضرورة إدراك أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن وضع البروتوكولات العلاجية.

الكشف المبكر عن الأمراض مجانا

وعن الاعتلال الكلوي، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى مبادرة الرئيس الخاصة بالكشف المكب والمتابعة والعلاج بالمجان للاعتلال الكلوي، إذ لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتًا إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض، والذي ساهم في رفع معدلات الشفاء في المراحل الأولي له.

واختتم بالإشارة إلى أن المبادرة تعمل داخل الوحدات الصحية، التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا، وتعمل طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة وهو يوم الراحة الأسبوعية.