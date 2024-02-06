محافظ الشرقية يفتتح مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والمُقامة على مساحة 430 مترا من إجمالي 2100 متر، وتتكون من 5 طوابق وتضم 22 فصلاً دراسياً بتكلفة 4.8 مليون جنيه.

افتتاح مدرسة محمد عبد السميع

وتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكدا ًعلى إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

معرض قسم التربية الفنية

وحرص المحافظ ومرافقوه على تفقد معرض قسم التربية الفنية والذي يضم اشغالا فنية ومشغولات من الخزف والمعدن مزخرفه اشكال فنيه وكذلك مجسما للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب تفقد معرض الوسائل التعليمية، والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية.