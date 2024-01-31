محافظ الشرقية يكرم خريجي الدفعة الأولى من مبادرة «1000 مدير مدرسة»

كرّم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 40 مدير مدرسة من الكوادر الشابة، من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وذلك لتميزهم واجتيازهم البرنامج التوعوي حول الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم، وتجهيزهم لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس المحافظة.

تخرج 40 مدير مدرسة

وقال محافظ الشرقية إن الخريجين هم النواة الحقيقية في تطوير نظم التعليم والدفع بها في الاتجاه السليم، وكذلك تنفيذ استراتيجيات التعليم بطرق حديثة ومنهج إداري جديد يحقق الفائدة للجميع.

ومن جهته، أوضح محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم، أنّ من أهم مواصفات المدير الجيد، أنّ يستوعب العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور، ولديه القدرة على إحداث التغيير، ويمتلك المواءمة لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، ولديه علاقة متوازنة مع المجتمع المدني.

حضور التكريم

حضر التكريم، المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.