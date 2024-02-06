انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 خلال التعاملات الصباحية تراجعًا كبيرًا، وخاصة عيار 21 الذي يعتبر الأكثر انتشارًا داخل مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن بعد الانخفاض الذي شهدته، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب، وهي سعر الجرام الواحد قبل احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم انخفاضًا، حيث إنه سجل الآن 3942 جنيهًا، بعدما كان مسجلًا في بداية التعاملات 3971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم انخفاضًا هو الآخر مسجلًا 3450 جنيهًا، بعدما سجل في بداية التعاملات 3475 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل 2957 جنيهًا، بعدما سجل في بداية التعاملات 3978 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 27600 جنيهًا، وكان قد سجل في بداية التعاملات 27800 جنيهًا.