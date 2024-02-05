أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 5-2-2024

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-2-2024 في محلات الصاغة، عقب الانهيار الذي سجلته خلال الـ48 ساعة الماضية، وفي بداية التعاملات الصباحية سجل عيار 21 نحو 3500 جنيه دون إضافة الضريبة والمصنعية وفق شعبة الذهب.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم، في محال الصاغة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 4000 جنيه، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في بداية التعاملات، 3500 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية تعاملات اليوم 3000 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2340 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات 28 ألف جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.