بعد انهيار الدولار في السوق السوداء.. خبير يحدد الموعد المناسب لشراء الذهب

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سوق الذهب يشهد حالة من الاستقرار، نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميًا والذي سجل 2025 دولارا، موضحا أن الذهب سلعة عالمية، ومصر سوق مفتوحة على العالم.

تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الوقت الحالي مناسب جدا للشراء، وتراجع أسعار الدولار في السوق الموازي لها تأثير كبير على حركة التداول داخل السوق المحلية.

وشهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حالة من الاستقرار بمختلف محلات الصاغة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرًا على مدار الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 3475 جنيها، وعيار 24 سجل 3971 جنيها، قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3978 جنيها، قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2323 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27 ألفا و800 جنيه قبل احتساب أسعار كل من الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.