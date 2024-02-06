«صحة بني سويف»: ضبط حاصل على دبلوم يدير مركزا للعلاج الطبيعي

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، من ضبط مركز للعلاج الطبيعي في مركز الواسطى غير مرخص يديره أحد الأشخاص غير المؤهلين علميًا، وتبين حصوله على مؤهل متوسط.

ضبط مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي يديره حاصل على دبلوم في بني سويف

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، تلقت معلومات عن قيام أحد المواطنين حاصل على مؤهل متوسط يمارس مهنة العلاج الطبيعي، وعلى الفور توجهت الحملة إلى القرية «محل الشكوى»، وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعي ووجود لافتات باسم المركز، ومعمل وعيادة أسنان بدون ترخيص.

ضبط أدوية ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات

وتبين أنه وبمشاركة جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، بقيادة أحمد دهشان مدير فرع بني سويف، وتحت إشراف إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بأخصائي علاج طبيعي، وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة تواجد أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبئة ومعدة للاستخدام ومجهولة المصدر.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويف

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.