ضبط مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص يديره طالب امتياز بسوهاج

شنت مدرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على عدد من المراكز الطبية التي تقع تحت سيطرتها، اليوم السبت، أسفرت عن ضبط مركز طبي للعلاج الطبيعي، يديره طالب في كلية الطب بسوهاج، وتبين عدم وجود اي ترخيص لمزاولة المهنة، وغير مؤهل للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسوهاج، وذلك تزامننا مع الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

انعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة

وقالت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة على مدار الساعة، لسرعة التدخل وتلبية أي نداء، كما أكدت «حامد» على توافر المستلزمات والأدوية في أقسام الاستقبال المستشفيات.

ضبط الطالب أثناء جلسة علاج طبيعي لطفل

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه تم ضبط الطالب وهو يمارس جلسة علاج طبيعي لطفل، يبلغ من العمر 7 سنوات، حيث تم التحفظ على الطالب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ضبط المنشآت المخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى

تأتي تلك الجهود بناءً على خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بسوهاج لضبط منتحلي الصفة وردعهم، وكذلك ضبط المنشآت الطبية المخالفة غير المطابقة للمواصفات واشتراطات مكافحة العدوى، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للأهالي.