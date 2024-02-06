طريقة للتمييز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. يتجمد في «الفريزر»

سلّط عبد الرحمن الحسيني، أحد منتجي ومصدري زيت الزيتون، الضوء على الفوائد العلاجية والصحية لزيت الزيتون، مؤكدًا دوره الأساسي والصحي في كثير من البيوت، بالإضافة إلى ملائمته للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول.

لون الزيت يجب أن يكون مائلا للأخضر الفاتح أو الذهبي

وأوضح أحد منتجي ومصدري زيت الزيتون في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، كيفية التمييز بين زيت الزيتون الأصلي والذي يتم إضافة مواد أخرى عليه، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من العلامة التجارية، وأن اللون يجب أن يكون مائلًا للأخضر الفاتح أو الذهبي وأن لا يكون معكرًا، بالإضافة إلى التأكد من الرائحة والطعم، وأن زيت الزيتون الأصلي يتجمد إذا تم وضعه في الفريزر.

مصر الدولة الأكثر إنتاجا للزيتون في العالم

وتابع الحسيني أن مصر هي الدولة الأكثر إنتاجًا للزيتون في العالم، مشيرًا إلى تنوع إنتاجها بين زيتون المائدة والزيتون المخصص لاستخراج الزيت، مما يعكس أهميته في القطاع الزراعي ودوره في الاقتصاد الوطني.