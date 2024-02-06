لو فلوسك منزلتش على الفيزا.. «التأمينات» تكشف أسباب عدم صرف المعاش | عاجل

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر فبراير لـ11 مليون شخص، منذ بداية الشهر وحتى الآن، وأوضحت مصادر في الهيئة أن التأخير في نزول المعاش على الفيزا لا يتعلق بأي إجراءات من جانب الهيئة، بل إلى بعض الإجراءات الخاصة بفيزا المعاش.

أسباب عدم نزول المعاش على الفيزا

وأشارت المصادر إلى 4 أسباب وراء عدم نزول المعاش، وهي:

1- انتهاء صلاحية الفيزا التي يقوم صاحب المعاش بالصرف بها، ما يؤدي إلى عدم تحويل المعاش لها.

2- وفاة صاحب المعاش المُستحق للصرف، ومن هنا يلزم تقديم شهادة الوفاة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للبدء في إجراءات تقسيم المعاش على المستحقين وفق نصيب كل فرد.

3- إدراج بيانات غير صحيحة لصاحب المعاش مثل الرقم القومي أو الاسم، ما يؤدي إلى عدم تحويل المعاش للفيزا.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، صرف المعاشات من خلال أحد منافذ الصرف التالية: «منافذ صرف البنوك العاملة في مصر، مكاتب البريد المصري، المحافظ 29 الإلكترونية على الهواتف المحمولة، منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي Atm المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات».

موعد تحويل المعاش

ووفقا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يجرى صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك في أول يوم عمل من كل شهر.