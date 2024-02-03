«التأمينات» تعلن موعد خروج مواليد 1975 حتى عام 2000 على المعاش

كشف تقرير رسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن توقيت الخروج على المعاش، وفقا لتطبيق قانون التأمينات المعمول به منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهو القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر رفع سن المعاش لسن 65 بدلا من 60 عاما.

سن الخروج على المعاش

ووفقا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي اختصت "الوطن" بنشر الأعوام الجديدة للخروج على المعاش بعد رفع سن التقاعد وتوحيد سن الشيخوخة ليكون في سن 65 عاما بدلا من 60 عاما، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2040، سيتم رفع السن تدريجيا من 60 حتى 65 عاما.

وأوضحت الهيئة، أن الخروج على المعاش وفقا للقانون بدءا على سبيل المثال من مواليد عام 1975 حتى مواليد 2000، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، سيكون كالتالي:

- الموظفون مواليد عام 1975، موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2040، عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1976، موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2041 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1977 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2042، عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1978 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2043، عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1979، موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2044 عند بلوغهم سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1980 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2045 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1981 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2046 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1982 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2047 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1983 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2048 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1984 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2049 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1985 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2050 عند بلوغهم سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1986 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2051 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1987 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2052 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1988 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2053 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1989 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2054 عند بلوغ سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1990 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2055 عند بلوغهم سن 65 عاما.

- الموظفون مواليد عام 1995 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2060 عاما.

- الموظفون مواليد عام 2000 موعد خروجهم على المعاش سيكون عام 2065 عاما عند بلوغهم سن 65 عاما.

مدة الاشتراك التأميني

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المعادلة البسيطة لحساب موعد الخروج على المعاش وفقا لمادة القانون الجديد، هي التقاعد عند سن 65 عاما، وأن أول المستفيدون من هذا القرار هم مواليد عام 1975، والذين يتقاعدون في السن القانوني عام 2040.

وذكرت الهيئة، أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقا لمدة الاشتراك التأميني، ووفقا لحساب المدد التأمينية المستحقة للمؤمن عليه قبل تقاعده على المعاش.