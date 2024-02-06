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«حماة الوطن» في ذكرى الإسراء والمعراج: جهود مصر من أجل الأقصى لا تتوقف

كتب:

محمد أباظة
01:29 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، جميع المسلمين على مستوى العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تؤكد على التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وقال الحزب في بيانه: «بهذه المناسبة نسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبات ومصر والأمة العربية والإسلامية تنعم بالأمن والأمان والاستقرار».

الجهود المصرية من أجل استعادة المسجد الأقصى

وأضاف «حماة الوطن»: «بينما نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، نؤكد على الجهود المصرية من أجل استعادة المسجد الأقصى المحتل، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».

الحفاظ على المقدسات في فلسطين

وتابع: «كانت القضية الفلسطينية وما زالت هي الشغل الشاغل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ولا يخفى على أحد التحركات على كافة المستويات من أجل الحفاظ على المقدسات في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى».

واختتم الحزب بيانه: «كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونسأل الله أن يمن علينا بتحريره أولى القبلتين وثالث الحرمين».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.