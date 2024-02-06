شركة «روساتوم» تعلن تشغيل أول محطة أرضية منخفضة الاستطاعة في 2028

أعلنت شركة روساتوم المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، أنه من المقرر أن يتم تشغيل أول محطة أرضية منخفضة الاستطاعة في عام 2028، لافتا إلى حصول شركة «روس إنيرجو آتوم» (قسم الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم الحكومية) رسميًا على صفة الجهة المشغلة لمحطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة في ياقوتيا، بعد أن تم التوقيع على قرار بهذا الشأن من قبل أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة روساتوم الحكومية.

أحدث كاسحات الجليد

وأشارت روساتوم في بيان إلى أن مشروع محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة يعتمد على أحدث الابتكارات الروسية، بما في ذلك مفاعل الماء الذي يعمل بالضغط النووي RITM-200N، ونجاح نتائج تكيف التكنولوجيا المبتكرة على متن السفن ليتم تطبيقها في المحطات الأرضية، في إشارة إلى إنه تم اختبار مفاعلات سلسلة RITM-200 في الظروف القاسية في القطب الشمالي على أحدث كاسحات الجليد الروسية.

الانتهاء من تشييد وحدات سكنية لعمال البناء

وكشفت روساتوم أنه بالمقارنة مع المحطات التقليدية، تعد محطة ياقوتيا للطاقة النووية منخفضة الاستطاعة أكثر انتشارا بكثير من سابقاتها، مما سيكون له تأثيرا فعلياً في تقليل مدة البناء، لافتا إلى أنه تجري حاليًا الأعمال التحضيرية في منطقة أوست-كويغا على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من تشييد وحدات سكنية لعمال البناء «السكن المؤقت» مما يتسع لـ250 شخصًا، وبناء المرحلة الأولى من تشييد البناء الثاني لوحدات السكنية للعمال لـيسع 683 شخصًا، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2024.