استقرار نسبي في سعر حديد عز للمستهلك.. كم يبلغ الطن اليوم؟

شهد سعر حديد عز للمستهلك اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بعد فترة من التراجع، بحسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر، وتحديدا حديد عز.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

وسجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 58303 جنيها للطن الواحد، وهو «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 56224 جنيها للطن الواحد، وهو «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

في حين انخفض سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء بقيمة 30 جنيهاً في الطن الواحد، وسجل الأسمنت اليوم 2468 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

أما عن أسعار الحديد اليوم الثلاثاء عالميا فسجل متوسط سعر طن حديد التسليح 136 دولارا، فيما سجل متوسط سعر البليت 520 دولارا.