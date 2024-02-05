أسعار الحديد اليوم الاثنين 5-2-2024.. كم يبلغ الطن الآن؟

حققت أسعار الحديد اليوم الاثنين 5-2-2024 في السوق المحلية، استقرارا لسعر للطن، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل سعر طن حديد عز 58 ألفًا و110 جنيهات تسليم أرض مصنع.

سعر الحدید الاستثماري

وجاء سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ليسجل استقرارًا في الأسواق، ليباع بـ55 ألفًا و300 جنيه تسليم أرض مصنع، وجاءت أسعار الحديد للأنواع الأخرى في السوق للمستهلك كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 63 ألف جنيه.

- سعر حدید مصر ستیل اليوم 62 ألفا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي 63.200 جنيه للطن.

- سعر طن حديد العتال 63,000 جنيه.

- سعر حديد المعادي 62,000 جنيه للطن الواحد.

- سعر طن حديد الكومي 62,100 جنيه.

- سعر حديد المراكبي 63,000 جنيه.

- سعر طن حديد عطية 63,000 جنيه.

- وصل سعر حديد العشري 62,000 جنيه.

- وبلغ حديد الجيوشي 62,000 جنيه.

- وسجل سعر حديد بيانكو 62,000 جنيه.

- وجاء سعر حديد سرحان 62,000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وسجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين، عالميا، استقرارًا حسب آخر تحديث للأسعار، وبلغ متوسط سعر حديد التسليح 549 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 520 دولارا للطن الواحد.