أسعار الحديد اليوم السبت 3-2-2024.. طن عز يسجل 55 ألف جنيه

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الحديد اليوم السبت 3-2-2024 بالسوق المحلية، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليشهد سعر الطن من حديد عز مبلغ الـ55 ألفًا و533 جنيهًا كتسليم أرض المصنع.

سعر الحدید الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت، استقرارًا في الأسواق، حتى بات يباع بسعر ليباع بـ52 ألفًا و618 جنيهًا كتسليم أرض المصنع، في حين جاءت أسعار الحديد كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 44.500 جنيه.

- سعر حدید مصر ستیل اليوم 50 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي 42,900 جنيه للطن.

- سجل طن حديد السويس للصلب 55,200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد العلا 51,000 جنيه.

- وجاء سعر حديد الكومي بـ48,000 جنيه.

- وسجل طن حديد المراكبي 48,300 جنيه.

- وجاء حديد العشري بـ48,500 جنيه للطن.

- جاء سعر حديد مصر ستيل بـ50,000 جنيه.

- سجل سعر حديد الجارحي 53,250 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت، عالميا، استقرارًا بحسب آخر تحديث للأسعار، حيث بلغ متوسط سعر حديد التسليح، 557 دولارًا للطن الواحد، أما وعن متوسط سعر خام البليت فقد سجل 507 دولارات للطن الواحد.