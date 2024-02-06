الحديد ينخفض 9 آلاف جنيه.. والديهي: «اصبروا وكل الأسعار هتظبط»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر الحديد وصل الأسبوع الماضي لـ60 ألف جنيه، معقبًا: «ارتفاع الحديد كان غير مبررا، وسعر الحديد ارتفع عندما قفز الدولار لـ 70 جنيهًا بالسوق السوداء، لكنه هبط مرة أخرى».

أسباب انخفاض أسعار الحديد

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن سعر طن الحديد انخفض لـ51 ألف جنيه، أي بمعدل 9 آلاف جنيه، مع انخفاض سعر الدولار.

وأضاف: «سعر الحديد انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية حول انخفاض المزيد من السلع، كما أن سعر الأرز انخفض خلال 24 ساعة بعد انخفاض الدولار، اصبروا أيام، وإن شاء الله الأسعار هتظبط وتعود لطبيعتها».