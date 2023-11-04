طرح 3 مناقصات علنية في الإسكندرية خلال أيام.. أبرزها تشغيل 4 شواطئ

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات» عن طرح 3 مناقصات لعدد من العمليات الخاصة بالمحافظة من توريدات مطبوعات وأجهزة، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل طلمبات الشواطئ.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية فإن جلسة الأحد 2023/11/5 تتم عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات - مناقصة عامة، وقيمة التأمين المؤقت 13250 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

توريد أجهزة ومعدات قسم الإطفاء

وفي جلسة يوم الأحد 2023/11/12 تمت عملية توريد أجهزة ومعدات قسم الإطفاء لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والمفرقعات والخدمات المتعددة بإدارة الحماية المدنية، مناقصة عامة، وقيمة التأمين المؤقت 34875 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

صيانة وتشغيل طلمبات الشواطئ

وفي جلسة يوم الاثنين 2023/11/13 تتم عملية صيانة وتشغيل طلمبات الشواطئ «جليم، ستانلي، ستانلى النفق، ممر كليوباترا» - مناقصة عامة، وقيمة التأمين المؤقت 4200 جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

شروط مناقصات الإسكندرية

يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي :

- بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 30% من قيمة ما يتم ترسيته فور الرسو.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.