السيسي يستقبل رئيس شركة «داسو» الفرنسية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إيريك ترابييه رئيس شركة «داسو» الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري.

وتناول اللقاء أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات.

وأكّد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.